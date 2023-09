Il volantino di Settembre di Euronics si apre con sconti veramente pazzi, rappresentanti la migliore occasione per riuscire a godere di un risparmio che altrimenti non sarebbe possibile trovare, e prodotti in forte promozione rispetto al listino originario.

Gli utenti che oggi si ritrovano a voler acquistare i nuovi prodotti di tecnologia, devono comunque sapere che gli ordini risultano essere perfettamente effettuabili nei negozi fisici, ed anche direttamente online, cosicché si possa completare l’acquisto stando sul divano di casa, senza costi aggiuntivi (se non eventualmente la spedizione a domicilio).

Euronics, questi sconti sono da far perdere la testa

Occasioni più uniche che rare vi attendono oggi da Euronics, con il nuovo volantino del momento potete raggiungere un livello di risparmio quasi mai visto prima d’ora, vi attendono numerosi prezzi bassi applicati anche sugli smartphone, sebbene comunque nella maggior parte dei casi si tratti di modelli di fascia medio-bassa, con una spesa che comunque non supera i 400 euro.

Tra questi annoveriamo soluzioni del calibro di Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12, Redmi 12, Galaxy A14, TCL 40 Se, Oppo A98 o anche Galaxy A33 5G di Samsung, tutti prodotti che sono inclusi direttamente nel volantino sono disponibili con garanzia di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzati, ciò permette all’utente di dormire sonni tranquilli in termini di problematiche varie.

Gli acquisti possono essere completati, come anticipato, sia in negozio che online, ma se volete godere di una anteprima degli sconti, aprite subito le pagine che vi abbiamo inserito nell’articolo.