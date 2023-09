Nel panorama della telefonia mobile in Italia si sono moltiplicati in questi anni gli operatori telefonici virtuali. Tra questi, c’è adesso anche Ehiweb Mobile, operatore virtuale ATR su rete Vodafone. In questi ultimi giorni, in particolare, quest’ultimo ha reso disponibile un’offerta di rete mobile letteralmente da non perdere, dato che arriva ad includere ogni mese addirittura 120 GB di traffico dati.

Ehiweb Mobile, l’operatore virtuale rende disponibile una nuova offerta con 120 GB

Tra i vari operatori telefonici virtuali italiano ora che anche Ehiweb Mobile. Come già accennato in apertura, gli utenti ora saranno stuzzicati da questa nuova imperdibile offerta. Nello specifico, l’operatore virtuale ha da poco reso disponibile EHI! 120 Giga FLASH.

Come suggerisce anche il nome, attivando questa nuova offerta di rete mobile, gli utenti avranno a loro disposizione addirittura 120 GB di traffico dati. Si tratta di quantità davvero esorbitante e che permetterà agli utenti di navigare senza pensieri. Nel bundle di questa offerta sono inoltre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 10 SMS da inviare verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile di questa offerta è di 9,95 euro al mese.

Un’offerta dunque sorprendente e che farà gola a molti utenti. Tuttavia, come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, si tratta di un’offerta che non sarà per sempre valida. Stando a quanto riportato, infatti, l’offerta EHI! 120 Giga FLASH sarà disponibile all’attivazione soltanto per il mese di settembre 2023. Come comunicato, dopo il 30 settembre 2023, infatti, l’offerta in questione non sarà più disponibile all’attivazione.