CoopVoce cerca in tutti i modi di riprendersi la clientela persa nei confronti delle altre realtà del territorio, con il lancio di una nuova promozione da 200 giga al mese al giusto prezzo.

La EVO 200 è la soluzione che dovrete richiedere subito nel momento in cui sarete interessati al cambio operatore telefonico, e vorrete cercare di risparmiare il più possibile. Si tratta di una promozione più unica che rara, proprio per il prezzo finale di vendita: solamente 7,90 euro al mese.

CoopVoce EVO 200, la promo da attivare subito

Gli utenti che decideranno di richiederla non devono fare altro che collegarsi direttamente al sito ufficiale di CoopVoce e seguire le indicazioni mostrate a schermo. Inizialmente non viene richiesto il versamento di alcun contributo, il canone da pagare corrisponde a 7,90 euro al mese, e comunque l’utente finale avrà la certezza di non assistere ad alcuna rimodulazione contrattuale. La promessa di CoopVoce è chiara, i prezzi non cambieranno mai.

All’interno della promozione si possono comunque trovare buoni contenuti, che corrispondono per l’esattezza a minuti illimitati, che possono essere utilizzati senza difficoltà verso tutti, ed anche 1000 SMS spendibili a piacimento verso chiunque si desideri, per finire con 200 giga alla massima velocità attualmente disponibile in Italia.

Come vi potrete immaginare, la navigazione in questo caso è limitata, non si potranno superare circa i 60Mbps in download. Per ogni altra informazione in merito consigliamo di collegarsi al sito ufficiale di CoopVoce.