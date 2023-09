Tutti voi che possedete cellulari o altri device Apple, prestate molta attenzione. Da poco sono stati rilasciati degli importantissimi aggiornamenti riguardanti la Rapid Security Response. Perché sono così importanti? Perché la multinazionale ha notato una vulnerabilità nel software e questo è un tentativo di risolvere il problema.

Praticamente, se avete un iPhone di qualunque generazione, un iPad o anche un Mac, il nostro consiglio è di aggiornarlo immediatamente. Nel caso in cui crediate o sappiate che è già stato scaricato in maniera del tutto automatica, riavviatelo. I modi per distruggere il bug, chiamato CVE-2023-37450, sono disponibile per i seguenti aggiornamenti: l’iOS 16.5.1, per iPadOS 16.5.1 e anche per macOS Ventura 13.4.1

Come aggiornare i cellulari e gli altri device Apple

Avete paura che il vostri cellulari o i vostri altri dispositivi Apple possano essere infettati e non sapete cosa fare per controllare se siano aggiornati? Data la pericolosità del bug è comunque utile fare un’analisi manuale.

La procedura è molto semplice e veloce. Se hai un iPhone o un iPad, ti basterà recarti nelle Impostazioni (l’icona a forma di ingranaggio), poi andare nella sezione Generali e poi selezionare la voce Aggiornamento software.

Nel caso in cui abbiate invece un macOS dovrete cliccare sul menu Apple e andare nelle Impostazioni del sistema. Fatto ciò, cliccate sulla sezione Generale e poi continuate selezionando, come prima, Aggiornamento Software.

Vi raccomandiamo di fare tutto questo appena potete, ne va della vostra privacy e della sicurezza dei vostri dispositivi.