Il bollo auto torna a far parlare di sé con una notizia che da diverse settimane sta circolando in rete: presto sarà completamente gratis. Alla base di una simile potente affermazione troviamo un briciolo di verità, ma anche una inesattezza importante, sulla quale è necessario fare chiarezza.

La tassa viene applicata su tutti i mezzi a motore su strada, che siate in possesso di un’automobile o di un trattore poco cambia, il bollo auto è da pagare, in misura ovviamente diversa e direttamente proporzionale alla potenza (nel caso delle autovetture). Deve essere versato dai proprietari dei mezzi, in un’unica rata in genere corrispondente al mese in cui è stato originariamente immatricolato.

Premete qui per aprire il canale Telegram di TecnoAndroid ed avere gratis i nuovi codici sconto Amazon gratis in esclusiva.

Bollo auto, la tassa diventa gratis per gli utenti

L’unico modo legale per non pagare il bollo auto, consiste più che altro nell’acquistare un’auto elettrica; il motivo è semplice, il Governo italiano sta cercando di incentivare gli utenti verso tale direzione, e per farlo ha giustamente deciso di porre una serie di incentivi all’acquisto, come riduzioni del prezzo finale di vendita, ma anche proprio esenzione dal pagamento delle tasse.

In quest’ultimo caso la durata dell’esenzione è temporanea, solo Piemonte e Lombardia la legano alla vita del mezzo, per un periodo che in media oscilla tra 3 e 5 anni. Il consiglio è comunque quello di controllare il sito della vostra Regione, riceverete maggiori informazioni in merito, e scoprirete cosa effettivamente vi aspetta in caso di acquisto.