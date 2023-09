WhatsApp nel corso di questa stagione estiva, giunta oramai alle sue battute conclusive, ha modificato in maniera drastica la sua fisionomia. Gli sviluppatori della piattaforma di casa Meta hanno introdotto una serie di novità che hanno ottenuto il consenso quasi unanime del pubblico e degli addetti ai lavori.

WhatsApp, la novità degli account su più dispositivi

Tra queste novità – se si considera la possibilità di modificare messaggi già inviati un upgrade già anticipato da tempo – l’aggiornamento che maggiormente ha soddisfatto le richieste del pubblico è il tool che garantisce l’utilizzo della piattaforma su più dispositivi.

Gli sviluppatori si sono impegnati in prima persona per superare uno dei limiti strutturali della chat, rispetto ai concorrenti diretti sul mercato. Ora, tutti coloro che hanno versioni aggiornate di WhatsApp su iOS e su Android avranno la possibilità di connettersi al servizio di messaggistica su uno smartphone principale e su alcuni dispositivi secondari.

Per collegare il proprio profilo ad uno smartphone secondario, gli utenti dovranno effettuare una semplice sincronizzazione dei messaggi, in linea con il procedimento per collegare il proprio account a WhatsApp Web. La sincronizzazione su smartphone secondari, infatti, dovrà essere effettuata partendo proprio dal menù Impostazioni.

Per collegare uno smartphone secondario al proprio profilo principale di WhatsApp basteranno pochi secondi. La sincronizzazione dei messaggi garantirà una copia diretta di tutte le conversazioni del device principale ed anche la piena attività tra l’invio di messaggi testuali e l’invio di note vocali e foto. Il roll out di tale upgrade si completerà proprio in questi giorni.