WhatsApp, aggiornamento di settembre con una novità ATTESISSIMA

Facendo un rapido riepilogo di tutti gli aggiornamenti che WhatsApp ha riportato nell’ultimo periodo, sarebbe semplice capire le sue volontà. L’applicazione vuole dimostrare di essere la migliore senza offrire il fianco alla concorrenza, dando sempre più opportunità ai suoi utenti. Effettivamente con gli aggiornamenti che sono arrivati soprattutto da giugno ad oggi, questa inflessione è stata ben chiara a tutti.

Partendo da uno dei primi aggiornamenti di questa sorta di nuovo corso, ecco la possibilità di inviare immagini in alta definizione. Scegliendo una foto dal proprio archivio per inviarla ad un utente su WhatsApp, si potrà cliccare su un tasto dedicato che permetterà di selezionare la qualità in HD.

L’altra novità riguarda ovviamente i messaggi video brevi. Oltre alle note vocali e alla semplice scrittura di un messaggio, tutti potranno comunicare con un piccolo video in una finestra circolare. Questo ritrarrà solo il nostro volto, come se fosse una nota vocale ma con tanto di faccione in bella mostra. Basterà premere una sola volta sul microfono delle note audio per far comparire una telecamera. Tenendola premuta registrerete il messaggio per massimo un minuto.

WhatsApp: non finisce qui, ecco il prossimo update in arrivo

Le ultime evidenze, raccogliendo le indiscrezioni, parlano di un nuovo aggiornamento in arrivo per WhatsApp. Questo porterebbe agli utenti la possibilità di inviare anche dei video in alta definizione.

La procedura sarà la stessa: bisognerà selezionare il video da spedire al proprio interlocutore e scegliere il tasto in alto con la scritta HD. L’aggiornamento dovrebbe essere in fase di distribuzione per tutti.