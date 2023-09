Gli sconti attivati oggi da Unieuro rappresentano sin da subito la migliore occasione per gli utenti per riuscire a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale dei prezzi bassi.

Gli acquisti, nel caso in cui si fosse direttamente interessati, devono essere completati in negozio o anche online sul sito ufficiale, senza differenze o vincoli particolari. Da notare, ad ogni modo, che gli acquisti possono tranquillamente essere completati sul sito ufficiale, così da poter ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Unieuro, occasioni imperdibili con questi sconti speciali

I prezzi da Unieuro sono fortemente in ribasso rispetto al listino originario, grazie sopratutto ad una campagna promozionale che decide di ampliare i propri orizzonti, permettendo a tutti di risparmiare, anche ad esempio acquistando un notebook del valore superiore ai 299 euro. Coloro che vorranno spendere poco potranno consegnare un vecchio modello, godendo in cambio un rimborso del valore massimo di 250 euro (si aggiungono altri 50 euro, solo nel caso in cui il notebook non sia vecchio più di 3 anni).

Tra le altre riduzioni da notare troviamo comunque un buon numero di smartphone, con l’accenno alla fascia più alta rappresentato da Samsung Galaxy Z Flip5, che viene commercializzato a 1249 euro, oppure anche Samsung Galaxy S23, che oggi ha un costo effettivo di soli 749 euro.

Poco sotto abbiamo integrato tutte le offerte del volantino di casa Unieuro.