Truffa con i siti per le ASSICURAZIONI, portati via migliaia di euro

Quando arriva il periodo in cui bisogna rinnovare l’assicurazione della propria auto, cominciano a sorgere tantissimi problemi. Se non si risiede in una zona dove infatti le assicurazioni hanno prezzi pressoché umani, i soldi potrebbero non bastare. Per tale motivazione si tende dunque ad effettuare nuovi preventivi che possano alleviare anche se di poco la botta che sta per arrivare al proprio conto in banca.

Gli utenti che adottano questo tipo di pratica sono talmente tanti che farne una stima è praticamente impossibile, ma bisogna comunque metterli in guardia. Diverse persone infatti sono rimaste scottate da alcune situazioni al limite, le quali arrivano proprio dal mondo dei preventivi per le assicurazioni. Stando a quanto riportato, si starebbe diffondendo sempre di più una truffa mediante i principali siti configuratori per le RCA.

Farsi cogliere impreparati potrebbe costare diverse centinaia di euro se non migliaia di euro. Proprio per questo motivo tenere alta l’asticella dell’attenzione è fondamentale.

Assicurazioni false: anche tramite i principali siti possono rintracciarvi e contattarvi i malviventi

Oggi abbiamo deciso di raccontare l’esperienza di uno dei nostri lettori, il quale improvvisamente si è ritrovato con una truffa che gli avrebbe portato via diverse centinaia di euro.

Dopo aver richiesto il nuovo preventivo dell’assicurazione su un celebre sito, tramite e-mail avrebbe ricevuto un contatto. Era un finto assicuratore che gli proponeva una cifra molto buona da sottoscrivere per la sua RCA. Questo, spacciatosi per vero, è riuscito a far pagare tramite un link la somma del premio. L’utente si è reso conto che fosse una truffa solo dopo aver controllato al terminale: la sua auto non era assicurata.