Avete mai ricaricato lo smartphone durante le ore notturne? scommettiamo che la risposta è assolutamente positiva, e di conseguenza siamo qui a dirvi che potreste essere incappati in un grande errore che avrebbe potuto costarvi molto di più di quello che pensate.

Andiamo con ordine, ricaricare il vostro dispositivo mobile mentre state dormendo non è assolutamente sconsigliato, è una pratica molto comune che porta comunque a poter recuperare la batteria nel momento in cui lo smartphone lo state utilizzando di meno (giustamente), adottando anche qualche piccola protezione via software che gli sviluppatori hanno integrato nel sistema operativo.

Smartphone, dovete caricarlo di notte, ma seguendo questi consigli

Ciò che gli utenti sbagliano è proprio il posizionamento del dispositivo, nel momento in cui viene collegato alla ricarica, spesso viene inserito sotto le coperte, cosicché lo stesso device non abbia spazio a sufficienza per aerare correttamente e quindi disperdere il calore accumulato. Le conseguenze le potete tranquillamente immaginare, parliamo infatti di surriscaldamento eccessivo, con fusione della batteria o addirittura rischio incendio.

L’unico consiglio che vi possiamo dare in merito è di ricaricare lo smartphone andando a posizionarlo in aree con una aerazione sufficiente, che in genere consiste nel posizionamento su un comodino o al più sul pavimento, onde evitare di rischiare problematiche di vario genere. Questo è da considerarsi valido a prescindere dal dispositivo di cui siete in possesso, sia esso Android o iOS.