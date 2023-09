Anche questo weekend su Sky sarà caratterizzato dal grande calcio con la terza giornata della Serie A e con le partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 francese. I palinsesti della piattaforma satellitare proprio nel mese di settembre saranno al gran completo, con il ritorno delle coppe europee, Champions League in primis.

Sky, le offerte low cost per il mese di settembre

Con una serie di esclusive mai così ricche, Sky vuole garantire anche costi bassi a tutti i suoi abbonati, con il dichiarato obiettivo di aumentare il numero di utenti su scala nazionale. Coloro che non hanno già un piano per la tv satellitare e che desiderano sottoscrivere una nuova offerta possono affidarsi ai listini smart.

Attivano una promo con i listini smart i clienti avranno prezzo scontato e bloccato per 18 mesi, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e mezzo. Tutte le offerte messe in campo dalla tv satellitare possono essere attivate in comodità attraverso il sito ufficiale di Sky.

Per seguire il grande calcio la migliore promozione della piattaforma satellitare è Sky TV + Calcio. Il prezzo per entrambi i pacchetti sarà di soli 14,90 euro ogni trenta giorni.

Per avere, invece, tutto il grande sport – il calcio, ma anche Formula 1, motomondiale, tennis, basket e tanto altro – la migliore proposta della piattaforma satellitare è Sky TV + Sport. Gli utenti che scelgono questo pacchetto pagheranno un corrispettivo mensile pari a 30,90 euro, sempre con vincolo di permanenza pari ad un anno e mezzo e possibilità di rinnovo per ulteriori 18 mesi.