Ogni volta che sul web ci imbattiamo in un’illusione ottica, subentra sempre la curiosità di risolverla.

In quanto tali esercizi mentali ci consentono, ogni volta, di comprendere sempre qualcosa di nuovo circa le nostre capacità logiche, creative e talvolta persino della nostra stessa personalità.

Per quanto possa sembrare un semplice passatempo, risolvere un’illusione ottica consente di allenare non solo la nostra mente, i livelli di concentrazione e l’acutezza visiva. Essa, infatti, coinvolge anche numerose ed importanti categorie. Tra cui: l’arte astratta, le illusioni geometriche-ottiche, l’ottimismo irrealistico, che contribuiscono a rendere tali esercizi più complicati da risolvere.

L’illusione della bottiglia

La nuova sfida che vi lanciamo, consiste nel dover trovare all’interno dell’illusione, mostrata nelle immagini in evidenza, la parola bottle, ovvero bottiglia, in mezzo ad una moltitudine di Battle.

Tale esercizio ci consente di valutare il grado QI. Ma anche di comprendere il modo in cui il nostro cervello elabora le informazioni che prende dall’esterno.

Per terminare con successo la sfida, è necessario che la parola venga trovata in un tempo massimo di 14 secondi.

Se ci sei riuscito, congratulazioni!

Rientri nel 1% di persone che è stato in grado di trovare la soluzione nel tempo prestabilito.

Per coloro che invece hanno perso la sfida, non demoralizzatevi, il mondo del web è ricco di illusioni ottiche con cui esercitarvi e continuare a mettere alla prova le vostre capacità.

Tuttavia, per tutti curiosi, di seguito inforniamo la soluzione dell’immagine.

La parola BOTTLE si trova esattamente nella 5 riga, partendo dall’alto, ed è la penultima verso destra.

E voi di siete riusciti?