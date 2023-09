PosteMobile si riprende la scena con il lancio di una fantastica promozione che vuole avvicinare il più possibile gli utenti alla sottoscrizione di una nuova SIM ricaricabile.

Arriva proprio oggi la promozione che spazza via la concorrenza, il suo nome è Creami Extra Wow 150, si tratta di una soluzione da soli 8,99 euro al mese, con la quale comunque si può godere di un bundle eccellente, a prescindere dalla provenienza contrattuale.

Ricordatevi di aprire subito le offerte Amazon che avete oggi in esclusiva gratis solo sul nostro canale Telegram ufficiale.

PosteMobile, le pazzie di questo mese

Le pazzie del mese di Settembre di PosteMobile partono più che altro dalla possibilità di avere tantissimi contenuti con un credito mensile ridottissimo: soli 8,99 euro, da versare direttamente con il proprio credito residuo della SIM ricaricabile che si andrà ad acquistare nel momento in cui ci si avvicina direttamente a PosteMobile.

Al suo interno, ad ogni modo, si possono trovare contenuti di tutto rispetto, come 150 giga di internet alla velocità massima possibile, consistente comunque in 300Mbps in download (parliamo a tutti gli effetti di 4G+), per finire comunque con illimitati minuti e SMS, utilizzabili a piacimento sul territorio italiano per contattare amici e parenti.

Gli utenti che volessero comunque attivare la suddetta promo, devono ricordare che la sottoscrizione è da completare direttamente sul sito ufficiale, non è possibile godere dei suddetti benefici, e dell’ottimo prezzo basso, recandosi personalmente in un Ufficio Postale. Oltretutto, sottolineiamo l’assenza di alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, così da essere sicuri di poter abbandonare PosteMobile in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.