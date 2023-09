I nuovi prezzi attivati oggi da MediaWorld fanno letteralmente sognare gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per accedere a prodotti di alto livello, cercando altresì di risparmiare un po’ più di quanto avrebbero sperato di trovare altrove.

Il volantino rispecchia alla perfezione tutto quanto di buono abbiamo trovato da altre parti in Italia, per questo motivo è facile pensare di recarsi il prima possibile nei suddetti negozi, o anche online sfruttando l’e-commerce aziendale, nell’ottica comunque di riuscire a strappare il miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

MediaWorld, occhio allo sconto, i prezzi sono davvero irrisori

Offerte irresistibili vi attendono in questi giorni da MediaWorld, la nuova campagna promozionale focalizza la propria attenzione sul mondo del gaming, con il lancio di prezzi fortemente più bassi del normale, e comunque la possibilità di raggiungere un risparmio anche sull’acquisto di una Sony PS5, oggi acquistabile a soli 449 euro, contro i 549 euro di listino.

Gli utenti che avranno acquistato la console, potranno poi decidere di aggiungervi un joystick, quindi un dualsense, riuscendo così a risparmiare 30 euro rispetto al listino, data la spesa finale di 49 euro.

Non mancano comunque tantissimi sconti speciali legati al mondo dei videogame, con numerose occasioni speciali, tra cui troviamo God of War Ragnarok, disponibile a 59 euro, Spider-Man Miles Morales a soli 29 euro, passando per Horizon Forbidden West a 49 euro, oppure tanto altro ancora. Le migliori occasioni sono disponibili online o qui sotto.