Lidl è pronta a sorpassare e surclassare le dirette concorrenti del mercato, con una campagna promozionale più unica che rara, al cui interno si possono davvero trovare i migliori sconti del momento, e la possibilità di avere in cambio anche prodotti quasi gratis.

Gli acquisti, come al solito quando parliamo di Lidl, devono naturalmente essere completati nei negozi fisici in Italia, ma non direttamente online sul sito ufficiale, cosicché potrete essere sicuri di risparmiare al massimo, solo ed esclusivamente nel momento in cui deciderete di recarvi personalmente presso il punto vendita desiderato (senza vincoli regionali o di alto tipo).

Lidl, pazzie con il nuovo volantino

La campagna promozionale di Lidl focalizza la propria attenzione sul mondo del fai-da-te, mettendo a disposizione dell’utente finale innumerevoli prodotti in promozione, tutti marchiati Parkside. Uno dei modelli di cui a tutti gli effetti consigliamo l’acquisto, resta senza dubbio il set trapano avvitatore ricaricabile, oggi disponibile da Lidl alla modica cifra di 89 euro.

Leggendo la spesa necessaria per l’acquisto, potreste pensare trattarsi di un quantitativo eccessivamente elevato, ma già da ora vi possiamo assicurare essere un ottimo investimento, anche per la presenza in confezione della coppia di batterie ricaricabili, a cui comunque si aggiunge il caricabatterie da parete.

Il prodotto è caratterizzato da una coppia massima di 45 nanometri, con 26 livelli di selezione ed anche un motore a trasmissione su due livelli, che permette a tutti gli effetti di selezionare a piacere il numero di giri.