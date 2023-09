Due problemi da ormai anni sembrano star distruggendo il pianeta: il cambiamento climatico con il riscaldamento globale e l’aumento significativo della popolazione mondiale. La scienza sta cercando di trovare delle soluzioni per proteggere il nostro futuro e ridurre le emissioni di carbonio. La politica, di contro, è ancora restia a prendere decisioni drastiche per affrontare queste importanti questioni. In questo quadro le IA (le intelligenze artificiali) potrebbero diventare una soluzione al problema, ma anche, al contrario, diventare un’ulteriore minaccia.

Perché le IA potrebbero cambiare le sorti del pianeta?

L’eventuale utilizzo delle IA solleva dei grossi interrogativi sulla privacy e la sicurezza delle grandi aziende e dei governi. Questi strumenti sostituirebbero il lavoro umano, gestendo reti complesse offrendo soluzioni migliori ed efficienti, secondo il parere scientifico. Il perché è molto semplice: rispetto alle persone lavorano i dati con più accuratezza e immediatezza.

Il loro impatto, tuttavia, potrebbe anche non essere del tutto positivo. Alcuni scienziati sostengono che le intelligenze artificiali in futuro possano diventare la chiave essenziale per colonizzare altri mondi. Si parlerebbe quindi di un’era post-umana, dove le IA hanno capacità talmente sviluppate da superare l’uomo in qualsiasi campo. Insomma, questa visione riprende praticamente la trama di un qualsiasi film distopico dove le persone diciamo che non fanno proprio una “bella fine”.

La scienza quindi può fornire soluzioni per riuscire a combattere contro le sfide globali e cambiare il pianeta, ma c’è bisogno di un approccio studiato nei minimi dettagli e a lungo termine.