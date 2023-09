Lasciare lo smartphone in carica di notte, il PERICOLO da evitare

Sono talmente tante le persone che ogni giorno si interrogano su quali siano le pratiche di ricarica per il proprio smartphone più adatte, che tenerne il conto sarebbe impossibile. Da diverso tempo infatti c’è sempre il solito enigma: come va ricaricato il proprio telefono prima di averlo di nuovo disponibile?

Ci sono alcuni criteri da seguire, ma con i tempi che corrono sono cambiate diverse cose. Stando a quanto infatti è possibile notare, le batterie sono in continua evoluzione e gli smartphone non reagiscono più come un tempo. Se diversi anni fa era necessario non tenere troppo lo smartphone in carica, ora tutto questo non è più indispensabile.

I telefoni infatti godono di una sorta di regolatore interno, con delle micro percentuali. Queste, una volta che la batteria arriva al 100%, si scaricano e si ricaricano, mostrando però sempre il solito livello di carica. Il vero mistero però riguarda la notte: ci sono pericoli nel ricaricare lo smartphone in quelle ore?

Ricaricare lo smartphone di notte: ecco gli accorgimenti

Tutti quando vanno a dormire caricano lo smartphone, per poi svegliarsi al mattino dopo con il dispositivo bello carico. Notte e dunque il periodo preferito e non ci sono problemi nel tenere il telefono così tanto tempo attaccato al caricabatterie.

Le uniche raccomandazioni da fare riguardano il posto in cui riporlo. Non lasciatelo vicino a fonti umide come bottiglie d’acqua che potrebbero disperdere liquidi. Anche nel caso in cui doveste addormentarvi con lo smartphone sotto il cuscino mentre si ricarica, potrebbe diventare pericoloso.