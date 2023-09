Iliad con l’inizio del mese di settembre conferma in gran parte la sua offerta commerciale del recente passato. Ancora in questi giorni, gli abbonati che decidono di sottoscrivere una tariffa con il gestore francese possono sfruttare una ricaricabile in edizione limitata che ha già avuto un ampio riscontro di pubblico nelle scorse settimane.

Iliad, a settembre la tariffa da 180 Giga e due offerte segrete

La ricaricabile low cost migliore per la prima metà di settembre in casa Iliad è la Flash 180. I clienti che scelgono questa ricaricabile pagheranno un costo mensile pari a 9,99 euro e riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e 180 Giga per navigare in internet anche la tecnologia del 5G a costo zero.

Il termine ultimo per attivare questa ricaricabile è il 14 settembre. L’attivazione di questa tariffa, così come quelle di altre promozioni, possibile attraverso il sito ufficiale del provider. Sempre attraverso il sito ufficiale gli utenti potranno attivare due promo segrete.

La prima ricaricabile da non perdere per i clienti di Iliad è la Giga 100. Questa tariffa prevede un prezzo mensile pari a 7,99 euro e garantisce chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 100 Giga per la connessione di rete anche con il 5G.

La seconda ricaricabile da non perdere per gli abbonati di Iliad è la Dati 300. La promozione prevede un pacchetto di 300 Giga per la navigazione di rete anche attraverso la copertura del 5G ad un semplice costo mensile pari a 13,99 euro.