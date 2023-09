Una nuova promozione sta tenendo banco in casa ho.Mobile, si tratta della soluzione che permette a tutti i consumatori di avere libero accesso a ben 150 giga di internet in 4G, spendendo comunque relativamente poco.

La soluzione di cui vi parliamo oggi è la classica operator attack, ciò sta a significare che si tratta di una promozione attivabile solamente da coloro che decidono di abbandonare Kena Mobile, Digi Mobile, Enegan e Feder Mobile, con annessa la portabilità obbligatoria del proprio numero. In fase iniziale non viene richiesto il versamento di un contributo troppo elevato, anzi sarà necessario pagare solamente la prima mensilità, tutto il resto è completamente gratis.

ho.Mobile, quale offerta attivare subito?

La stessa promozione, per dovere di completezza, può anche essere richiesta da coloro che vogliono e decidono di attivare una nuova SIM, ovvero una numerazione completamente differente dalla precedente (senza portabilità, per intenderci).

Il prezzo non cambia, sempre 8,99 euro al mese, da pagare direttamente con credito residuo, ed un bundle comunque molto vario e completo: questi è composto da 150 giga di internet alla velocità massima disponibile, con tutto il resto completamente illimitato (parliamo giustappunto di minuti e SMS verso tutti).

I vincoli contrattuali sono praticamente assenti, gli utenti possono decidere di abbandonare ho.Mobile in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, ed oltretutto la massima velocità di navigazione possibile non supera i 60mbps in download. I dettagli e l’attivazione sono possibili direttamente sul sito ufficiale di ho.Mobile.