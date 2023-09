Per alcuni clienti dell’operatore telefonico Fastweb sta per arrivare una bella batosta. In queste ultime ore, infatti, l’operatore ha annunciato l’arrivo di nuovi aumenti piuttosto consistenti che saranno apportati ad alcune offerte di rete mobile. Questi aumenti dovrebbero partire tra circa un mese, ovvero a partire dal mese di ottobre 2023.

Fastweb Mobile, stanno per arrivare nuovi aumenti anche fino a 5 euro in più al mese

In queste ore l’operatore telefonico Fastweb ha comunicato l’arrivo di una nuova modifica unilaterale. Questo comporterà come già detto l’aumento del costo mensile di alcune offerte di rete mobile. Purtroppo per gli utenti, per alcune offerte queste rimodulazioni saranno davvero consistenti. Secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, in alcuni casi gli aumenti arriveranno anche a 5 euro in più al mese.

Sempre secondo Mondomobileweb.it, questi nuovi aumenti saranno introdotti sul costo delle offerte fra un mese, cioè a partire dal 1 ottobre 2023. Tra le offerte con l’aumento più consistente, c’è ad esempio Fastweb Mobile Voce con smartphone a rate. In questo caso, infatti, il costo per il rinnovo mensile subirà un aumento compreso tra 2 euro e 4,95 euro.

Gli utenti coinvolti potranno decidere se cambiare offerta sempre di Fastweb. In alternativa, potranno esercitare il proprio diritto di recesso. Potranno ad esempio inviare una PEC all’indirizzo all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it. in questo caso, sarà necessario specificare la causale modifica delle condizioni contrattuali e bisognerà allegare una copia del proprio documento di identità. In alternativa, gli utenti potranno anche contattare l’operatore telefonico direttamente tramite il servizio clienti sempre specificando la causale modifica delle condizioni contrattuali.