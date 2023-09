Le offerte Euronics prevedono prezzi all’80% di sconto, gli utenti così riescono e sono sicuri di spendere meno del solito, godendo altresì di una campagna promozionale che spazia sulle più svariate categorie merceologiche. Il risparmio non è cosa rara da Euronics, con un rapporto qualità/prezzo davvero unico nel suo genere.

Tutti gli sconti dell’attuale volantino sono disponibili praticamente ovunque in Italia, infatti non sono stati posti vincoli particolari in merito alla localizzazione territoriale, ciò sta a significare che il consumatore potrà effettivamente completare l’ordine praticamente ovunque voglia, anche online sul sito ufficiale.

Euronics, tutti questi sconti sono pazzeschi

Gli sconti attivati da Euronics possono davvero farvi perdere la testa, all’interno dell’ultimo volantino si possono trovare i migliori prezzi bassi del momento, come ad esempio sulla Sony PS5, che oggi ha un costo di soli 449 euro, rispetto ai 549 euro previsti di listino.

Volendo invece puntare fortemente sull’acquisto di uno smartphone, le occasioni continuano a sprecarsi, con tantissimi sconti, anche se nella maggior parte legati alla fascia intermedia della telefonia mobile. Gli smartphone sono in promozione a meno di 400 euro, e coinvolgono Galaxy A14, TCL 40 SE, Edge 30 Neo di Motorola, Galaxy A33 di Samsung, Oppo A98 e numerosi modelli Redmi di Xiaomi.

Tutti questi prodotti sono caratterizzati dalle più classiche condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand. Per i dettagli consigliamo di collegarsi al sito ufficiale, o anche alle pagine che trovate qui sotto nell’articolo.