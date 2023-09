ETF Bitcoin, 75% di probabilità di approvazione entro il 2023

La recente vittoria di Grayscale contro la SEC ha portato a un crescente ottimismo riguardo all’approvazione degli ETF Bitcoin spot. Gli analisti di Bloomberg, in particolare, hanno rivisto al rialzo le probabilità di tale approvazione. Eric Balchunas, senior ETF analyst presso Bloomberg, ha rivelato che le probabilità di approvazione entro la fine del 2023 sono ora del 75%, in aumento rispetto al precedente 65%. Questo ottimismo è alimentato dalla decisione unanime e decisa con cui la Corte d’Appello degli Stati Uniti ha respinto le argomentazioni della SEC nel caso Grayscale.

ETF Bitcoin: cosa sta succedendo?

La sentenza ha mostrato una chiara inclinazione a favore dell’ETF, lasciando alla SEC poco spazio per ulteriori rifiuti. Inoltre, la copertura mediatica della vicenda, che ha incluso importanti testate come NYT, WSJ, CNN, AP e ABC, ha creato una narrativa che potrebbe rendere politicamente insostenibile per la SEC rifiutare ulteriori approvazioni. Balchunas ha sottolineato che la combinazione di perdite legali e di pubbliche relazioni potrebbe costringere la SEC a cedere.

Nei prossimi giorni, sette richieste di ETF Bitcoin spot affronteranno una “prima scadenza” da parte della SEC. Queste richieste provengono da importanti entità come Bitwise, BlackRock, VanEck, Fidelity, Invesco, Wisdomtree e Valkyrie. Nonostante l’ottimismo, Balchunas ha espresso che non sarebbe sorpreso se la SEC decidesse di ritardare le decisioni su questi ETF. Tuttavia, ha anche suggerito che l’esito più probabile potrebbe essere un’approvazione collettiva di tutti gli ETF Bitcoin spot da parte della SEC.

Questo sviluppo rappresenta un momento cruciale per il mondo delle criptovalute. L’approvazione di ETF Bitcoin spot potrebbe portare a una maggiore adozione istituzionale di Bitcoin e potrebbe servire come un segnale di legittimazione per l’intero settore delle criptovalute. Con l’interesse e l’attenzione crescenti da parte degli investitori e delle istituzioni finanziarie, il futuro degli ETF Bitcoin spot sembra promettente.