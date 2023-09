Cupra Formentor - restyling in arrivo, la vettura si trasformerà

Cupra, il marchio di lusso del Gruppo SEAT, è al lavoro per rinnovare la sua gamma di veicoli. Tra questi, la Formentor, il SUV di punta dell’azienda, sta per ricevere un significativo restyling. Recentemente, un prototipo di questo modello è stato avvistato durante una sessione di test su strada, rivelando alcune delle novità che saranno introdotte.

Cupra Formentor: tutte le novità in arrivo

Il prototipo catturato nelle foto spia mostra un camuffamento minimo, permettendo di osservare chiaramente le modifiche. Il frontale della Formentor ha subito le modifiche più evidenti. I nuovi fari a LED, con tre distintivi elementi triangolari, sono tra le aggiunte più notevoli. La griglia frontale è stata ridisegnata, e il paraurti ha ricevuto alcuni ritocchi, rendendo l’aspetto del veicolo più aggressivo e moderno. Queste modifiche sembrano ispirate alla nuova Tavascan, un altro modello di Cupra. Al posteriore, le novità includono una grafica rinnovata per i gruppi ottici e lievi modifiche al paraurti.

Oltre alle modifiche estetiche, la Formentor riceverà nuove opzioni di colore per la carrozzeria e cerchi in lega dal design inedito. Anche se le foto non mostrano l’interno del veicolo, è probabile che Cupra introduca nuovi rivestimenti e aggiornamenti al sistema infotainment, per mantenere il SUV all’avanguardia in termini di tecnologia e comfort.

Dal punto di vista meccanico, le foto suggeriscono che la Formentor potrebbe ricevere una versione plug-in hybrid. L’apertura sopra il passaruota anteriore sinistro indica la presenza di un connettore per la ricarica, suggerendo un powertrain ibrido plug-in. Considerando le recenti evoluzioni del Gruppo Volkswagen in termini di veicoli PHEV, la Formentor potrebbe beneficiare di una batteria di maggiore capacità. Le versioni con motori tradizionali dovrebbero rimanere disponibili, inclusa la potente Formentor VZ da 310 CV.

Infine, con il restyling, è probabile che Cupra potenzi la dotazione dei sistemi di assistenza alla guida del SUV, rendendolo ancora più sicuro e tecnologicamente avanzato. Si prevede che il lancio ufficiale del nuovo modello avverrà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, consolidando la posizione di Cupra come marchio di riferimento nel segmento dei SUV di lusso.