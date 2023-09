Il bollo auto diventa gratis per una buona porzione di utenti, una fetta del mercato dell’automobile sempre in crescita, che pian piano sta conquistando un numero maggiore di consumatori, pronti a virare verso il mondo dell’elettrico. Ma facciamo un passo indietro, e cerchiamo di osservare la visione d’insieme.

La tassa viene spesso definita di circolazione, proprio perché è un’imposta applicata sul possesso di un mezzo messo a tutti gli effetti su strada, che i proprietari devono assolutamente versare, ed il cui valore varia in relazione alla potenza. Il versamento deve essere completato solo una volta all’anno, in genere il mese corrisponde a quanto è stato immatricolato, sfruttando i vari metodi di pagamento disponibili.

Bollo auto, una notizia incredibile si prospetta all’orizzonte

Negli ultimi anni gli Stati di tutto il mondo si sono accorti che le emissioni di CO2 stanno accelerano il riscaldamento globale, da qui è nata la necessità di ridurle al massimo, con l’incentivare gli utenti all’acquisto di un’auto elettrica (idealmente a zero emissioni). Gli utenti che sceglieranno di intraprendere tale strada, oltre a poter godere di forti riduzioni nel prezzo di acquisto, potranno anche non pagare il bollo auto per un periodo variabile.

La durata dipende dalla Regione di appartenenza, in media sono 3-5 anni dalla data d’acquisto, ma che nel concreto, e solamente in Piemonte/Lombardia, vengono estesi a tutta la durata della vita della vettura stessa (nel caso in cui venisse ceduta, tutto riparte da zero).