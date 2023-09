WhatsApp continua ad essere sotto la lente attenta del pubblico e degli addetti ai lavori. In queste settimane gli sviluppatori hanno lavorato con costanza, al fine di garantire sempre più aggiornamenti alla piattaforma di messaggistica istantanea. Un fronte su cui gli sviluppatori sono sempre attenti, avendone data ampia prova già nel passato recente, è quello della sicurezza. In arrivo su WhatsApp c’è un aggiornamento che andrà a rafforzare ancor di più la protezione dei dati e delle chat degli utenti.

WhatsApp, la password arriva anche sulla versione desktop

Le indiscrezioni relative all’ultima novità della chat arrivano direttamente dal canale WABetaInfo. Stando a questi rumors, a breve gli sviluppatori rilasceranno un upgrade che interesserà l’estensione desktop della piattaforma, WhatsApp Web. In linea con quanto già previsto per la versione mobile, a breve anche sul servizio desktop gli utenti avranno modo di proteggere le loro conversazioni con una password.

Con i prossimi upgrade, gli sviluppatori introdurranno su WhatsApp Web una funzione di blocca schermo che, una volta scattata la fase di inattività del dispositivo, impedirà l’accesso diretto alle chat nel momento di ripresa delle attività. Su base facoltativa gli utenti potranno aggiungere al blocca schermo una password, come ulteriore protezione dei loro dati. La password si potrà inserire, come al solito, attraverso il menù Impostazioni.

Non vi sono ancora tempi certi relativi al roll out di questa novità, ma la fase di sviluppo non dovrebbe prolungarsi più di qualche settimana. Attraverso tale novità le conversazioni degli utenti di WhatsApp saranno protette definitivamente, sia su mobile che su desktop.