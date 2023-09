Vodafone con l’inizio di settembre non vuole lasciare spazio alla diretta concorrenza nell’ambito della telefonia mobile. I clienti che optano per il provider inglese potranno scegliere tra alcune ricaricabili low cost molto vantaggiose, ricaricabili che coniugano prezzi da ribasso a consumi davvero ampi.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga per settembre

Nel novero delle promozioni di Vodafone, uno spazio speciale è riservato alla tariffa, divenuta oramai molto popolare tra il pubblico, Special 100 Giga. Questa promozione assicura a tutti gli abbonati chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 100 Giga per la navigazione internet, attraverso le reti del 5G, in caso di copertura del territorio.

Gli abbonati che optano per la Special 100 Giga avranno un grande vantaggio in termini di costi. Questa tariffa, infatti, avrà un prezzo mensile pari a soli 9,99 euro. Aggiunta ulteriore rispetto al costo ricorrente per il rinnovo della promozione sarà una spesa una tantum dal valore univoco di 10 euro per la ricezione della SIM.

Con l’attivazione della Special 100 Giga, Vodafone ha anche riservato ai suoi abbonati una garanzia molto interessante: un prezzo bloccato nei sei mesi che seguono la sottoscrizione della SIM. Per la Special 100 Giga, quindi, non sono previste rimodulazioni su costi e soglie di consumo nel semestre iniziale di abbonamento.

Questa promozione può essere richiesta da tutti gli interessati presso i punti vendita ufficiali di Vodafone in Italia. Solo i clienti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.