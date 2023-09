Vodafone a valanga, TUTTO SENZA LIMITI con la Family+ ma per pochi

Dopo tanti sforzi, Vodafone è riuscita a riprendersi i suoi vecchi clienti. Nel frattempo però sembrerebbe chiara la volontà di prediligere coloro che già hanno sottoscritto un’offerta di tipo fisso, ovvero nel proprio ambiente domestico.

Vodafone: la nuova offerta non ha più rivali, con la Family+ si può avere tutto senza limiti

Se avete già la linea fissa con Vodafone dovreste conoscere bene il vostro provider. Associando anche la vostra scheda mobile, potrete avere un’offerta mai vista prima d’ora, con la potenza della rete migliore, ovvero del 5G. Il prezzo chiaramente sarà speciale, ma solo per voi che siete già clienti.

Parlando proprio di questo particolare standard di rete, quello di Vodafone risulta diverso. Riesce a sviluppare la massima velocità dando una spinta netta alla connessione Internet. Inoltre la rete risponde istantaneamente, fornendo una rapidità di navigazione con tempi record. I luoghi affollati poi non saranno un problema siccome anche lì sarà sempre al massimo.

Tornando però all’offerta, se avete già una linea fissa attiva, potrete attivare anche la scheda SIM. Vodafone consente a tutti di avere la spedizione diretta a casa gratis, così come il costo di attivazione. Questa promo, meglio conosciuta come Family+, consentirà praticamente di avere tutto senza limiti. Sia i minuti che i giga infatti saranno illimitati in ogni momento, sfruttando la migliore qualità di rete.

È incluso anche il servizio Rete Sicura, utile per proteggersi dai tanti malware i tentativi di phishing girano in rete ogni giorno. Il prezzo mensile sarà di soli 9,99 € al mese.