Trony batte Expert con smartphone in super sconto nel volantino

Le grandi offerte che pian piano stanno diventando sempre più ricorrenti, appartengono ai soliti colossi. Ovviamente Amazon domina ma i grandi magazzini sono sempre pronti a dire la loro con nuovi volantini degni di nota visti i prezzi che contengono. Trony è una delle aziende più attente ai propri clienti ed è per questo che anche ora sta cercando di venirgli incontro con pezzi straordinari a costi contenuti.

L’ultimo catalogo ha mostrato una gran moltitudine di articoli a prezzi più bassi del solito, chiaramente appartenenti al mondo della tecnologia. Che sia uno smartphone, una smart TV o un computer, potrete stare tranquillo: Trony ha la chiave per farvi risparmiare anche questa volta. In basso ci sono le foto dell’intero volantino per farvi rendere conto del risparmio che si può ottenere.

Trony, questa volta davvero non ci sono paragoni: ecco il nuovo volantino

Le offerte disponibili attualmente da Trony riguardano solo ed esclusivamente gli acquisti in store, senza contare l’online. I prezzi che trovate sul volantino quindi sono da prendere al volo prima che arrivi la fine. Al omento c’è una grande offerta: acquistando un grande elettrodomestico o un altro prodotto del valore di almeno 399 €, se ne potrà prendere un secondo di valore minore pagando la metà.

Tra le offerte migliori per quanto riguarda l’elettronica invece ecco spuntare il Galaxy S23 a soli 849 € in promo. Ci sono poi anche i nuovi dispositivi pieghevoli, ovvero il Samsung Galaxy Z Fold5 e lo Z Flip5. I prezzi sono rispettivamente di 2119 € e 1369 € con garanzia inclusa.