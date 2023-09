Tesla ha presentato la nuova Model 3 aggiornata nello stile e negli interni per offrire ai propri utenti un prodotto in grado di risultare sempre godibile sia all’occhio che su strada. Il model year 2024 rappresenta un importante aggiornamento che arriva a sei anni dall’uscita della vettura.

Con oltre 2 milioni di unità vendute, il successo di Model 3 è innegabile. L’arrivo di questo modello ha contribuito ad accelerare l’adozione delle auto elettrice in tutto il mondo. Considerando che la concorrenza adesso è più agguerrita, Tesla deve innovare e rinnovare la propria gamma.

I modelli a trazione posteriore e Long Range a trazione integrale sono i primi che potranno contare sulle modifiche introdotte da questo model year 2024. L’obiettivo dell’azienda di Elon Musk è quello di rendere ancora più premium le sensazioni all’interno e all’esterno della vettura. Il design non è stato stravolto, ma ci sono tanti cambiamenti volti a migliorare l’autonomia e l’efficienza senza dimenticare le prestazioni e la maneggevolezza.

Tesla Model 3 si aggiorna nel design e negli interni per conferire una sensazione ancora più premium e migliorare consumi e prestazioni

Esterni

Gli esterni possono contare su una migliore aerodinamica che va a ridurre il coefficiente di resistenza all’avanzamento con benefici sui consumi energetici. Nel nuovo frontale si inseriscono anche nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori che garantiscono una migliore illuminazione della strada.

Tesla Model 3 può contare anche sui due colori inediti Ultra Rosso e Grigio Stealth che si sposano benissimo con i cerchi rivisti e aggiornato con aerodinamica migliorata. Anche gli pneumatici sono stati ottimizzati per ridurre la rumorosità e migliorare l’autonomia.

Interni

Gli interni sono realizzati in materiali premium (vero alluminio, tessuti, ecc.) ed integrano le nuove luci ambiente per colorare l’abitacolo. I sedili anteriori integrano, per la prima volta, la possibilità di essere ventilati oltre la possibilità di riscaldarli, feature già presente. La consolle centrale è stata riprogettata per ospitare la ricarica wireless e offrire maggiore spazio agli utenti.

Multimedialità

Il sistema audio di Tesla Model 3 arriva a contare 17 altoparlanti, due subwoofer e due amplificatori per i veicoli Long Range. Le versioni a trazione posteriore, invece, ospitano 9 altoparlanti, un singolo subwoofer e un amplificatore. Entrambi i modelli supportano nativamente le app di streaming musicale come Spotify, Apple Music e Tidal.

Resta la possibilità di controllare tutte le feature della vettura dal display centrale da 15,4 pollici. Gli aggiornamenti OTA garantiranno l’installazione di nuovi update non appena disponibili. I passeggeri dei sedili posteriore potranno comandare la climatizzazione da un display secondario da 8 pollici posto tra i sedili.

Le consegne delle versioni Model 3 a trazione posteriore e Long Range a trazione integrale inizieranno a fine ottobre in Europa e Medio Oriente. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina ufficiale della vettura.