PosteMobile ingrana la quinta con una promozione a dir poco interessante, capace di invogliare un numero sempre più grande di utenti alla sottoscrizione della promozione, mettendo comunque sul piatto tanti giga, al giusto prezzo.

Il suo nome è Creami EXTRA WOW 150, si tratta di una soluzione che punta fortissimo sulla versatilità e l’accessibilità, in altre parole il singolo utente si ritrova a poter accedere alla suddetta sia con portabilità che senza, a prescindere dall’azienda di cui sia effettivamente già cliente. L’attivazione è possibile direttamente dal sito ufficiale (non potete farlo in Posta), con prezzo iniziale del valore di 20 euro, comprensivo di 10 euro di ricarica.

PosteMobile, ecco la promozione da battere oggi

Con la Creami EXTRA WOW 150 di PosteMobile gli utenti sono davvero felici di spendere solamente 8,99 euro al mese, sempre e soltanto tramite il credito residuo della SIM, senza mai essere costretti a sottostare a vincoli contrattuali, o anche limitazioni particolari nel tempo.

La promozione, che ricordiamo è richiedibile dal sito ufficiale, presenta al proprio interno un bundle di tutto rispetto: credit illimitati utilizzabili liberamente verso tutti (si parla quindi di SMS e minuti senza limiti), ed anche 150 giga di internet alla velocità massima del 4G+.

A differenza degli altri MVNO, con PosteMobile la navigazione non è limitata, ciò sta a significare che si potrà raggiungere una velocità massima di 300 Mbps in download, così da essere sempre pronti ad ogni evenienza.