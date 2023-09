Quest’estate, giunta oramai alla conclusione, porta delle amare novità per le politiche commerciali di Netflix. Nel corso delle precedenti settimane, ha fatto molto scalpore la notizia relativa allo stop definitivo degli account condivisi. In seguito ad una serie di indiscrezioni e di anticipazioni, la tv streaming ha difatti chiuso una stagione storica del suo corso.

Netflix, stop agli account condivisi: ecco cosa cambia

Per la maggior parte degli abbonati, la possibilità di condividere un piano di abbonamento con amici, parenti o anche sconosciuti è tramontata. Gli utenti di Netflix sono infatti invitati ad attivare dei piani di visione singoli per avere libero accesso a tutti i contenuti della piattaforma.

Come i nuovi utenti dovranno scegliere i piani di visione singoli, così gli utenti con piano streaming attivo non potranno più effettuare la visione contemporanea su più schermi. L’unico modo per condividere lo schermo con amici, parenti ed eventuali conosciuti al di fuori del proprio nucleo familiare sarà pagare un costo aggiuntivo.

Attraverso le nuove politiche commerciali, Netflix ha previsto un prezzo extra di 4,99 euro per ogni persona, non facente parte del nucleo familiare, collegata al profilo.

Nonostante le anticipazioni delle scorse settimane, però, in occasione di questa novità Netflix non ha modificato i suoi listini. Ancora oggi gli abbonati pagheranno 7,99 euro per il piano low cost con pubblicità e accesso a tutti i contenuti della piattaforma. Previsto invece un prezzo mensile di 12,99 euro per il piano Standard con la visione in Full HD ed un costo di 17,99 euro per il piano Premium con i contenuti in 4K UHD.