MediaWorld mette letteralmente le ali agli sconti con il lancio di una campagna promozionale più unica che rara, al cui interno si possono trovare innumerevoli prezzi bassi e occasioni che gli utenti non devono assolutamente lasciarsi sfuggire, sempre nell’ottica di raggiungere il miglior livello con la spesa più bassa.

Risparmiare con MediaWorld è decisamente semplice ed alla portata di tutti, i singoli consumatori che vogliono indiscutibilmente accedere agli sconti non devono fare altro che aprire subito il sito ufficiale, così da essere sicuri di spendere poco e niente su ogni singolo prodotto che andranno ad aggiungere al proprio carrello.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete i codici sconto Amazon gratis ed anche le offerte speciali di oggi.

MediaWorld, oggi vi aspettano grandissimi sconti

Fino al 7 settembre 2023, salvo esaurimento anticipato delle scorte, MediaWorld ha giustamente deciso di focalizzare la propria attenzione sul segmento del gaming, mettendo a disposizione di tutti gli utenti nuovi sconti che spingano l’acquisto di console ed accessori di casa Sony.

In prima pagina troviamo i due prezzi principi della campagna: Sony PS5 può oggi essere acquistata con un esborso di soli 449 euro, mentre tutti i dualsense, ovvero i joypad di nuova generazione, sono scontati a 49 euro (nella confezione della console se ne trova solo uno).

Scorrendo le pagine del volantino si possono scoprire anche innumerevoli giochi in promozione, dai first party come God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West, passando poi per titoli più datati, che appartengono comunque alla collana dei PlayStation Hits. Per maggiori informazioni e dettagli, collegatevi qui.