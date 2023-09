Se caricando il vostro iPhone vi accorgete che sta impiegando troppo tempo per raggiungere il 100% della batteria, non allarmatevi subito, in quanto ciò non deve per forza essere determinato da un malfunzionamento del vostro dispositivo o della batteria stessa.

Per esempio, se la carica del vostro dispositivo arriva all’80% e poi fa difficoltà ad andare oltre, questo potrebbe essere determinato dal fatto che lo smartphone stia utilizzando la Ricarica Ottimizzata.

Ovvero, in automatico il dispositivo limiterà il consumo di energia elettrica in base alla vostre abitudini.

In questo caso specifico, apparirà poi un messaggio sullo schermo del vostro cellulare che ci informerà appunto del relativo e momentaneo rischio di surriscaldamento del dispositivo.

iPhone e problemi di ricarica: ecco alcune soluzioni che potrebbe risolverti il problema

Tuttavia, se invece siete abbastanza certi che l’iPhone non stia utilizzando il meccanismo di ricarica ottimizzata, allora, in questa circostanza potete fare tre cose:

Provare a riavviare il vostro dispositivo, poiché il problema potrebbe dipendere da un momentaneo bug del software, che può sempre accadere e che si riesce a risolvere, generalmente, in questo modo;

da muro, assicurandovi di utilizzare sempre accessori certificati ed originali; Accertatevi che non ci sia un accumulo di polvere nei pressi della porta di ricarica che rende difficile al cavo fare contratto. Nel caso in cui essa risulti presente, utilizzare un piccolo pennellino per rimuovere con attenzione la polvere accumulata, senza utilizzare prodotti che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Insomma, nel caso in cui il vostro iPhone faccia qualche capriccio durante la fase di ricarica, assicuratevi che le ragioni non siano una di queste che abbiamo elencato.

Se vi siete effettivamente sincerati a riguardo allora potete iniziare a supporre altre problematiche.

Anche se, nella maggior parte dei casi, le ragioni più comuni sono quelle di cui vi abbiamo appena parlato.