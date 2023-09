Iliad offre una SORPRESA gratis con la Flash 180

Le offerte mobili di Iliad ogni mese mostrano i soliti contenuti, ampi e di qualità. La rete non sembra subire contraccolpi e nel frattempo i prezzi sono ultra-vantaggiosi: di meglio insomma non c’è veramente nulla. La dimostrazione finale è arrivata con le ultime promo, che hanno infatti continuano a dare luogo a tanti cambi di gestore. Sono arrivati nuovi utenti da provider famosi come TIM, Vodafone, WindTRE e da tanti altri gestori anche tra i virtuali.

Ora l’obiettivo è dare un’ultima spallata al fine di sfondare un altro muro: quello degli 11 milioni di utenti attivi. Iliad ci riuscirà a breve ed il merito è del grande risparmio economico che ogni mese offre.

Iliad: la sua nuova offerta Flash 180 è ancora disponibile seppur per poco tempo

La promo precedente era già ampiamente interessante, ma per dare quel tocco di esclusività in più il gestore ha ufficializzato la sua nuova Flash 180.

Una soluzione del genere può tornare utile a tutti coloro che si sono accorti di pagare molto con il loro provider. Chiunque abbia voluto cambiare bandiera nell’ultimo periodo, ha scelto certamente quella di Iliad. Il gestore concede ancora questa offerta per qualche giorno, visto che era programmata proprio per scadere durante la prima settimana di settembre.

L’occasione è quindi molto interessante, siccome consente di assicurarsi un’offerta da soli 9,99 € al mese per sempre una volta sottoscritta. Al suo interno ci sono minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi provider italiano ed europeo con 180 giga disponibili per navigare. Inoltre Iliad regala il 5G a chiunque sottoscriva questa promo.