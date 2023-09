La stagione estiva di Iliad come di consueto è stata caratterizzata da una serie di novità sotto il punto di vista commerciale. La migliore notizia per i clienti del provider francese è certamente il rilascio della tariffa Flash 180. La ricaricabile di Iliad, disponibile ancora per la prima parte di settembre, è tra le migliori del mercato della telefonia mobile in Italia.

Iliad, la tariffa da 180 Giga con il 5G a costo zero

La tariffa Flash 180 garantisce ai clienti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 180 Giga per la connessione di rete. I clienti che optano per questa ricaricabile si troveranno a pagare 9,99 euro ogni trenta giorni con un extra di 9,99 euro – da pagare in unica soluzione – per l’attivazione della SIM.

I clienti potranno attivare questa ricaricabile sino al prossimo 14 settembre. Inoltre, anche nelle due settimane che verranno, gli abbonati che optano per la Flash 180 avranno come servizio aggiuntivo la tecnologia 5G a costo zero.

In linea con quanto previsto con le altre ricaricabili del provider francese, gli utenti potranno navigare con le reti internet di nuova generazione senza spese ulteriori al costo standard della ricaricabile.

La disponibilità di Iliad per il 5G è ovviamente soggetta alla copertura del territorio su scala nazionale. Proprio in queste settimane, il provider sta lavorando allo sviluppo delle sue reti 5G. Obiettivo primario del gestore è raggiungere la copertura totale del territorio già entro la fine dell’anno o l’inizio del prossimo 2024.