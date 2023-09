Il finestrino APERTO potrebbe farvi avere una MULTA salata

Il periodo estivo sta terminando, ma molte persone sanno che nel posto in cui vivono qualche sprazzo di calore resterà ancora per qualche mese. Proprio per questo motivo quando si lascia l’auto parcheggiata si tende a lasciare il finestrino aperto per far passare un po’ d’aria.

Altre volte invece può restare aperto perché viene dimenticato dal classico automobilista sbadato. Quello che però le persone non sanno è che è assolutamente obbligatorio evitare di lasciare il finestrino aperto, altrimenti si potrebbe incorrere in una multa. Il codice della strada infatti lo considera un reato.

Auto con il finestrino aperto: può scattare la multa

Stando all’articolo 158 comma 4, è necessario che il proprietario si occupi di attuare le dovute cautele per evitare il furto o il danneggiamento dell’automobile. Tra queste c’è anche quella di non lasciare i finestrini aperti.

Dimenticare il finestrino della propria auto aperto o lasciarlo così di proposito, può essere classificato come istigazione al furto. Come ogni norma che va rispettata, anche in questo caso sono previste delle sanzioni.

La multa di cui si parla in questo caso potrebbe andare da un valore minimo di 42 € fino ad arrivare al 173 €. La stessa situazione vale per i motociclisti, ma non per il finestrino. Lasciare la propria moto in custodita con chiavi attaccate al quadro di avviamenti potrebbe far beccare loro una multa da 24 a 97 €.

Bisogna quindi stare molto attenti ad ogni comportamento che si adotta quando si è in strada con un veicolo. Per evitare brutte sorprese, controllate di aver chiuso sempre i vostri finestrini.