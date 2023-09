Google Pixel 8, le foto appena uscite fanno già impazzire tutti

Il mondo della tecnologia è in continuo fermento, e le grandi aziende come Google sono sempre al centro dell’attenzione. Recentemente, Google, spesso chiamato “BigG”, ha annunciato ufficialmente l’evento di presentazione “Made by Google”, focalizzato sul lancio del suo attesissimo smartphone, il Google Pixel 8. Quest’annuncio arriva poco dopo la divulgazione della prima foto del Google Pixel 8 Pro, alimentando ulteriormente l’eccitazione e l’attesa tra gli appassionati di tecnologia.

Google Pixel 8: cosa aspettarsi dall’evento?

L’evento “Made by Google” è previsto per il 4 ottobre 2023, come riportato da fonti autorevoli come Wccftech ed Engadget. Gli inviti inviati a vari portali esteri confermano questa data, sottolineando che l’evento si concentrerà sul portfolio Pixel. Questo suggerisce che il Google Pixel 8 sarà il protagonista principale dell’evento.

Oltre al Pixel 8, circolano voci riguardo alla presentazione dello smartwatch Pixel Watch 2. Tuttavia, queste informazioni non sono state ancora confermate ufficialmente da Google. Altre indiscrezioni sul Google Pixel 8 suggeriscono che il dispositivo potrebbe non avere uno slot fisico per la SIM, una mossa audace che potrebbe segnare un cambiamento significativo nel design e nella funzionalità degli smartphone.

Interessante è anche la tempistica scelta da Google per l’annuncio. Infatti, Apple, uno dei principali concorrenti di Google nel mercato degli smartphone, ha recentemente rivelato la data del suo evento di lancio per l’iPhone 15, fissato per il 12 settembre 2023. Questa sequenza di annunci ravvicinati da parte di due giganti tecnologici suggerisce una competizione accesa nel settore degli smartphone.

La strategia di Google di annunciare il suo evento poco dopo quello di Apple potrebbe essere vista come un tentativo di catturare l’attenzione del pubblico e di mantenere il brand Pixel al centro del dibattito tecnologico. Con l’evoluzione rapida della tecnologia e le crescenti aspettative dei consumatori, le aziende sono costantemente sotto pressione per innovare e sorprendere il mercato.