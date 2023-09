Google Meet, sta arrivando la funzione perfetta per i ritardatari

L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il modo in cui interagiamo con la tecnologia, e Google è all’avanguardia in questo campo. Una delle ultime innovazioni presentate da Google riguarda il suo servizio di videochiamate, Google Meet. Durante la conferenza Cloud Next, l’azienda ha introdotto una serie di strumenti basati sull’IA per Meet, progettati per migliorare l’efficienza e la produttività delle riunioni virtuali.

Google Meet: presto cambierà tutto

Uno degli strumenti più notevoli è “Duet AI”, che ha la capacità di prendere appunti in tempo reale durante una chiamata. Gli utenti possono semplicemente selezionare l’opzione “prendi appunti per me”, e Duet AI genererà un riepilogo dettagliato di ciò che è stato discusso durante la riunione. Questa funzione è particolarmente utile per chi arriva in ritardo a una riunione, poiché Meet fornirà un riepilogo di ciò che è stato discusso prima del loro arrivo. Inoltre, durante la chiamata, gli utenti possono interagire in privato con un chatbot per chiarire eventuali dettagli o informazioni mancanti. Al termine della riunione, il riepilogo può essere salvato in Google Documenti per una consultazione futura.

Un’altra funzionalità innovativa di Meet consente a Duet di partecipare a una riunione al posto dell’utente. Selezionando l’opzione “Partecipa per me”, Google genererà automaticamente del testo su cui gli altri partecipanti potranno discutere. Questo permette agli utenti di essere “presenti” in una riunione anche quando non possono partecipare di persona, garantendo che le loro opinioni e contributi siano ancora rappresentati.

Dave Citron, membro del team di Google, ha descritto queste nuove funzionalità come una “vera svolta”, sottolineando il potenziale di queste innovazioni nell’evoluzione delle videoconferenze. In un’era in cui le riunioni virtuali sono diventate la norma, strumenti come questi possono trasformare radicalmente il modo in cui le persone collaborano e comunicano a distanza.