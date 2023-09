Per chi possiede un cane e per gli amanti dei pelosi a quattro zampe in generale, qualsiasi informazione volta a rafforzare il legame con il proprio animale o a fare in modo che egli sia quanto più felice e sereno possibile, è sicuramente molto utile ed interessante.

Ebbene, a tal proposito, alcuni scienziati hanno studiato un particolare comportamento degli uomini. Quest’ultimo se messo in atto, produce reazioni positive da parte dei nostri cani e aiuta a mantenere un rapporto saldo ed emotivamente sempre più stretto.

Lo studio si è proposto di verificare l’effetto del tono di voce delle persone quando parlano con i propri cani.

In particolare facciamo riferimento a quella vocina dolce e affettuosa, che spesso si usa anche con i bambini piccoli ed i neonati e come questa viene percepita dai nostri animaletti.

Tale ricerca è stata effettuata da alcuni ricercatori ungheresi dell’Università Eotvos Lorand e ha condotto a risultati davvero interessanti.

Perché al tuo cane piace la voce dolce? Ecco la risposta degli scienziati

Lo studio in questione è stato effettuato su un campione di cani.

Ad essi sono stati fatti ascoltare delle registrazioni audio 12 dodici uomini e 12 donne, che usavano toni di voce differenti. Da quelli più seri alla cosiddetta “voce cutesy“, ovvero quella che comunemente viene utilizzata quando ci si rivolge ad animali o neonati.

Ebbene, monitorando l’attività cerebrale dei cucciolotti attraverso una risonanza magnetica funzionale (FMRI), è stato riscontrato che i cani provavano un maggior senso di benessere e fiducia, nonché una maggiore reattività all’ascolto delle registrazioni in cui veniva usato il tono di voce cutesy, soprattutto se a farlo erano voci di donne.

Questo fenomeno definito “prosodia esagerata” è stato individuato anche in uno studio relativo ai rapporti tra adulti e neonati.

Infatti, anche in questo caso, i risultati hanno dimostrato che l’utilizzo di un tono dolce e melodioso aiuta a rafforzare non solo l’acquisizione del linguaggio, ma anche il legame emotivo.

Stessa cosa succede con i nostri amici a quattro zampe.

Quindi ogni volta che vi trovate a parlare in modo buffo con il vostro cane, non vi sentite stupidi. A lui piace tanto ed in più state rafforzando anche io vostro legame emotivo.