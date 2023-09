I nuovi sconti del volantino Euronics rappresentano la via più breve per gli utenti per raggiungere il massimo livello di risparmio, senza scomodarsi dal divano di casa propria. Avete capito bene, per una volta le riduzioni applicate dal rivenditore di elettronica risultano essere valide sia in negozio che direttamente online, così da ampliare al massimo la versatilità e l’accessibilità da parte del pubblico stesso.

Ogni singolo prodotto in promozione è ad ogni modo caratterizzato dalle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono più che altro alla garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire i vari difetti di fabbrica che si potrebbero verificare, oppure anche la variante no brand per la singola telefonia mobile (in questo caso gli aggiornamenti sono molto più tempestivi).

Ricevete oggi le offerte Amazon sul vostro smartphone, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics è inarrestabile con questi nuovi sconti pazzeschi

La campagna promozionale di Euronics impressiona prima di tutto per la varietà degli sconti attivati dall’azienda, a partire ad esempio dalla possibilità di acquistare la bellissima sony PS5, in versione classica con 1 dualsense ed il lettore blu-ray integrato, al prezzo di soli 449 euro.

Gli utenti che invece fossero interessati ad uno smartphone, potranno scegliere tra una discreta selezione di modelli appartenenti alla fascia media: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, Redmi Note 12 Pro, Galaxy A33, TCL 40Se, Galaxy A14, Redmi 12C, Redmi A2, Redmi 12 e altri ancora.

Tutti gli sconti li potete visionare anche online, così da scoprire quali sono i prodotti in promozione stando seduti sul divano di casa. Al contrario qui sotto abbiamo integrato le pagine del volantino.