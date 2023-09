Installare una telecamera di sicurezza all’interno della propria auto può essere una scelta molto intelligente per diversi motivi. Ma innanzitutto, cosa sono?

Questo tipo particolare di videocamere sono è chiamato Dash Cam e sono sempre attive una volta istallate. Porle sul proprio parabrezza è molto semplice e con la sua visuale riuscirà a riprendere tutto ciò che accade. Potremmo definirlo come un testimone, un modo di avere delle prove certe della nostra guida in caso di incidenti ad esempio. I vantaggi della sua istallazione sono differenti. Scopriamoli nello specifico.

Perché istallare una Dash Cam in auto

In caso di un qualsiasi tipo di incidente può essere utile per ricostruirne esattamente le dinamiche e scagionarci nel caso fosse necessario.

Poi, dato che la sua funzione è proprio di riprendere costantemente tutto ciò che accade intorno la vettura, potrebbe essere un ottimo strumento per risalire ai malfattori in caso di furto. Se invece colpissero la nostra vettura mentre noi non siamo presenti, riuscirebbe anche a “leggere” il numero di targa. Inoltre, sicuramente ci darebbe un maggior senso di tranquillità e sicurezza nel lasciare la nostra auto incustodita in un qualsiasi parcheggio.

La Dash Cam è anche un ottimo strumento contro le frodi assicurative. Ad esempio, nel caso cercassero di ingabbiarvi nella truffa dello specchietto o in altri tipi fingendo altri danni subiti per colpa vostra sarà un’arma perfetta da usare contro i malfattori.

Ci sono alcuni Paesi, come la Corea del sud, che applica queste videocamere a tutte le auto e alcune volte, grazie ad esse, è stato possibile anche risolvere crimini e casi di rapimento con le prove raccolte.

Oltre, poi, le sue funzioni legate alla sicurezza potrebbe essere anche uno strumento per riprendere viaggi, panorami, luoghi stupendi, eventi rari.

Tirando le somme, questo tipo di telecamera ha così tanti vantaggi che davvero dovrebbe essere utilizzata da ogni guidatore!