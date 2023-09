CoopVoce ha rilanciato la sfida alle altre realtà del territorio con la EVO 200, una promozione a dir poco incredibile che punta sull’offrire al consumatore finale l’accesso a ben 200 giga di internet alla velocità del 4G, pagando un corrispettivo mensile davvero ridotto.

Le offerte disponibili oggi da CoopVoce sono tutte molto versatili, ovvero gli utenti vi possono liberamente accedere senza vincoli legati alla provenienza contrattuale, in questo modo non sarà necessario essere clienti di uno specifico operatore per poterla attivare sul proprio numero.

CoopVoce, una promozione imbattibile

Con CoopVoce tutti gli utenti, a prescindere dalla provenienza contrattuale, si ritrovano ad avere la possibilità di richiedere la Evo 200, una bellissima offerta che non nasconde al proprio interno alcun aspetto negativo o insidia. Il suo costo effettivo è di soli 7,90 euro al mese, attivabile da tutti entro e non oltre il 6 settembre 2023.

Analizzando al meglio il bundle messo effettivamente a disposizione, scopriamo essere presente 200 giga di internet in 4G, passando per i buonissimi minuti illimitati utilizzabili per contattare chiunque, ed anche 200 SMS da inviare ad amici e parenti in Italia.

Come vi abbiamo indicato, i tempi sono ridotti in merito all’attivazione, proprio perché la suddetta promozione verrà disattivata il 6 settembre, salvo proroghe dell’ultimo minuto. Nel caso in cui foste particolarmente interessati all’attivazione, consigliamo caldamente di collegarsi il prima possibile al sito ufficiale, sul quale troverete tutto il necessario per risparmiare al massimo delle vostre possibilità.