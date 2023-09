Il bollo auto sarà completamente gratis per alcuni utenti che al giorno d’oggi si ritrovano in specifiche condizioni, è bene sottolinearlo proprio per evitare di creare inutili illusioni negli utenti che da tanto tempo stavano aspettando di trovarsi nella condizione perfetta in cui non è necessario versare la tassa.

Questa nasce come imposta di possesso di un mezzo su strada, venne introdotta verso la fine degli anni ’50, ed effettivamente viene imposta a tutti coloro che sono i proprietari di un qualsiasi mezzo, da un trattore, passando per una semplice autovettura, un motociclo e similari (deve essere comunque un mezzo a motore). La tassa viene riscossa dalla Regione di appartenenza, il valore è variabile, direttamente proporzionale alla potenza del veicolo stesso.

Bollo auto, a sorpresa diventa gratis

Come avrete potuto intendere arrivati a questo punto, la tassa non è stata ufficialmente rimossa, solamente in determinate occasioni gli utenti possono godere di una esenzione speciale, che li porta quindi a non doverla più pagare. Si tratta di coloro che scelgono di acquistare un’auto elettrica, ovvero gli utenti che accolgono l’invito del Governo, e non solo, di ridurre al massimo l’emissione di CO2 nell’atmosfera.

Tutti coloro che seguiranno tali indicazioni potranno godere di una esenzione legale dal pagamento della tassa, la durata in questo caso varia in relazione alla Regione, si parte comunque da un minimo di 3 anni, fino ad un massimo di 5 anni; solamente nelle regioni Lombardia e Piemonte l’esenzione è legata a tutta la durata della vita della vettura.