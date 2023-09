Apple Car si prepara ad introdurre tecnologie completamente inaspettate e mai realizzate prima.

È risaputo, che utilizzare schermi mentre si è alla guida di un’auto, rappresenta assolutamente qualcosa da non fare.

Per questa ragione molte aziende, dedite alla produzione e realizzazione di dispositivi tecnologici, stanno elaborando degli appositi “schermi per auto“che, consentono al guidatore di accedere ad alcune funzioni, tipiche degli smartphone per esempio, senza però compromettere l’efficienza e la sicurezza della guida.

Attualmente, in tal senso, proprio la Apple sta lavorando al fine di vedere accettati alcuni suoi brevetti.

L’azienda, infatti, si propone di realizzare una vera e propria rivoluzione tecnologica.

Trasformando l’intero parabrezza dell’auto in una sorta di proiettore per la realtà aumentata.

Ovvero, uno schermo su cui trasmettere immagini virtuali attinenti al mondo reale.

Ma spieghiamoci meglio.

Apple per le auto: scanner, realtà aumentata e molto altro ancora

Per esempio, immaginate di trovarvi su una strada su cui ogni tanto appaiono dei cartelli stradali, il proiettore potrebbe mostrare come una sorta di scanner radar che mostra sullo schermo la velocità attuale che stiamo percorrendo e, se essa sia in linea o meno, con i limiti di velocità imposti dal suddetto segnale.

Seppur da film della fantascienza, in realtà non so tratta di una cosa molto complicata da realizzare, o almeno se dovessimo utilizzare degli occhiali per la realtà aumentata. Ovviamente, tutto un altro discorso, se a dover funzionare in questo modo sia un intero parabrezza di un auto.

In particolare le problematiche riguardano il parallasse, che sta ad indicare che i guidatori vedranno oggetti ad altezza diverse, e il proiettore avrà un bel po’ di difficoltà a determinare sull’enorme schermo l’esatta posizione dell’oggetto in questione.

La prospettiva dei segnali esterni (dimensioni, altezza, posizioni) varia da individuo ad individuo, già prendendo in considerazione una persona più alta ed una più bassa, esse vedrebbero gli oggetti esterni presenti sulla strada in posizioni differenti.

Altri progetti Apple

Il parabrezza che fa da scanner non è l’unico progetto che la Apple sta tentando di realizzare, un’altra idea sarebbe quella di trasformare l’interno dell’auto in un vero salotto. Certo l’applicazione della realtà aumentata, in questo senso, apre le porte a vastissime opportunità di utilizzo, tuttavia resta comunque un lavoro molto complesso che, almeno per ora, non sappiamo se l’azienda riuscirà a realizzare e portare a termine a tutti gli effetti.

Sta di fatto che la Apple sta lavorando ed impegnandosi attivamente per l’implementazione dei suoi brevetti.

Non ci resta che restare a vedere come andrà a finire.

Del resto, molte cose che solo qualche anno fa si pensava essere impossibili, adesso non lo sono più.

Il continuo sviluppo tecnologico potrebbe davvero sorprenderci, così come anche la stessa Apple.