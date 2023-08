WhatsApp, le TRE funzioni segrete per spiare e non solo

Tra tutte le funzionalità che WhatsApp ha integrato ultimamente ce ne sono alcune che stanno facendo divertire gli utenti. Molti però non sanno che al di fuori dell’applicazione esistono delle soluzioni eccezionali da tenere d’occhio, come ad esempio tre applicazioni in particolare. Queste possono portare delle funzionalità esterne a WhatsApp, per consentire diverse facoltà in più agli utenti.

Tutte le persone che infatti scaricheranno queste applicazioni, potranno adoperare più stratagemmi per essere invisibili ma anche per spiare i movimenti.

WhatsApp: le tre funzionalità segrete che gli utenti non conoscono appartengono ad applicazioni di terze parti

La prima applicazione che realtà già è spuntata fuori diversi anni fa, prende il nome di Whats Tracker. Questa può avere a che fare con lo spionaggio, ma senza entrare nel merito del contenuto delle conversazioni. Per questo motivo gli utenti possono essere inclini ad utilizzarla, sapendo però che tutto ciò che conosceranno consisterà nei movimenti che la persona da loro monitorata farà all’interno di WhatsApp. In poche parole utilizzando questa nuova applicazione sarà possibile conoscere quando una persona entra o esce da WhatsApp. Alla fine della giornata poi ci sarà anche il report dettagliato.

Applicazione che di certo non può passare inosservata ma che farà passare inosservati gli utenti, si chiama Unseen. Utilizzandola, si potranno leggere tutti i messaggi di WhatsApp al di fuori, senza essere mai online e soprattutto senza aggiornare gli ultimi accessi.

L’altra applicazione che può tornare molto utile se qualcuno cancella i messaggi prima che voi leggiate si chiama WAMR. Avendo questa attiva, non succederà più nulla del genere, siccome tutti i messaggi resteranno salvati.