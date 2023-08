Sono settimane di grandi novità in casa WhatsApp. Gli iscritti della piattaforma di messaggistica istantanea nel corso di quest’estate giunta oramai ad una sua conclusione hanno ricevuto una serie di aggiornamenti non di poco conto, aggiornamenti che hanno in parte modificato il modo di uso ed approccio alla chat.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto

In seguito all’aggiornamento che ha assicurato al pubblico la possibilità di utilizzare uno stesso account di WhatsApp su più dispositivi ed in seguito all’attesa novità per la modifica dei messaggi, gli iscritti della chat di casa Meta hanno accolto con piacere una novità che da tento tempo era attesa e che riguarda, in particolare, lo scambio delle foto.

WhatsApp, infatti, andando a sfatare quello che stava diventando un vero e proprio tabù, ha concesso ai suoi utenti la possibilità di inviare immagini e video in alta definizione.

Tutte le nuove versioni di WhatsApp sia su iPhone che su Android supportano l’invio di video foto in HD. Con gli attuali standard di smartphone, quindi, gli utenti non vedranno più le loro immagini perdere di qualità nel momento dell’invio in chat.

Selezionando la voce di invio nelle dimensioni reali dei file attraverso il menù Impostazioni alla sezione Spazio e dati, WhatsApp non andrà più a regolare in automatico il suo algoritmo per la compressione dei file multimediali. Gli utenti che scelgono di attivare il tool per l’invio di immagini a dimensioni reali su Android o su iPhone di ultima generazione utilizzeranno però più memoria per il loro device.