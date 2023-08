Con la fine dell’estate non mancano le notizie inerenti le ultime rimodulazioni che i provider della telefonia mobile applicano ai loro clienti storici. In seguito alle modifiche contrattuali messe in atto da TIM e da WindTre, anche Vodafone ha deciso di aggiungere dei piccoli extra ad alcune promozioni dei suoi listini.

Vodafone, le rimodulazioni sino a 3 euro al mese per queste tariffe

Come nelle precedenti occasioni, anche in questa circostanza gli utenti che sono stati colpiti dalle ultime modifiche contrattuali sono coloro che in passato hanno attivato le tariffe low cost legate alla portabilità del numero da altro operatore.

Da questo mese di agosto, nel dettaglio, Vodafone ha aumentato i costi delle seguenti ricaricabili: Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold. In tale circostanza Vodafone non ha prevosto un aumento fisso dei costi delle tariffe, ma bensì importi variabili con rialzi che vanno da un minimo di 1,99 euro al mese sino ad un picco di 2,99 euro in più.

A differenza delle precedenti rimodulazioni, inoltre, Vodafone ha garantito ai suoi clienti anche più flessibilità. Gli utenti che hanno subito rimodulazioni della propria tariffa, in alternativa all’aumento proposto da Vodafone, possono anche optare per una scelta legata alla riduzione dei consumi. Ad esempio, i clienti con la tariffa Silver attiva, dinanzi alla prospettiva di un rincaro dimezzato pari a soli 0,99 euro, devono rinunciare agli SMS infiniti.

Le modifiche sui prezzi di Vodafone è entrata in vigore in questo mese di agosto. Scaduta la possibilità di recedere dal contratto senza il pagamento di penali, possibilità data sino allo scorso 28 agosto.