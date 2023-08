Le nuove offerte del volantino Unieuro riescono a convincere ancora una volta tantissimi utenti alla sottoscrizione, mettendo sul piatto i prezzi più bassi del momento, e sopratutto la possibilità di godere di un risparmio più unico che raro, con il quale riuscire a confrontarsi per spendere poco.

La campagna promozionale riparte da dove si era fermata le scorse settimane, con una serie di ottimi sconti speciali e di opportunità da non lasciarsi assolutamente sfuggire, che possono essere sfruttate collegandosi anche al sito ufficiale di Unieuro, sul quale si possono trovare i prezzi migliori di oggi.

Aprite subito le offerte Amazon che avete gratis in esclusiva solamente sul nostro canale Telegram ufficiale, ecco qui gli sconti speciali gratis.

Unieuro, quali sono i nuovi prodotti in promozione

Una campagna promozionale davvero interessante attende tutti i consumatori che decideranno di affidarsi ad Unieuro entro e non oltre il 7 settembre 2023, infatti è disponibile Back to School, con la quale riuscire a mettere le mani su un rimborso del valore massimo di 250 euro, nel caso in cui si acquistasse un notebook da almeno 299 euro, e si consegnasse un vecchio modello.

A prescindere da tale soluzione, all’interno del volantino si possono trovare ottime occasioni anche per coloro che dovessero scegliere uno smartphone Apple, da qui si trovano soluzioni del calibro di Apple iPhone 14 Pro Max, con un prezzo di 1279 euro, oppure anche iPhone 14 Plus, disponibile a 979 euro, per finire con iPhone 14, che ha un costo di 829 euro. Ogni altra informazione in merito è disponibile online, oppure nelle pagine sottostanti.