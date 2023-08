Il conflitto in Ucraina non ha fatto altro che cimentare nel mondo occidentale una crisi economica iniziata già con la pandemia da Covid-19.

Le materie prime sono schizzate alle stelle e l’inflazione non si arresta, molte sono le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, eppure per alcuni oggetti in particolare non si bada a spese e anzi si è disposti a fare la fame pur di averli.

Uno degli oggetti di cui non si riesce a fare a meno è sicuramente lo smartphone alla moda. I dati parlano chiaro e ci dicono che in particolare degli iPhone di Apple non si può rinunciare.

Dati e statistiche sulle vendite degli smartphone

Secondo Smartphone Model Market Tracker di Omnia i telefoni cellulari di casa Apple guidano la classifica globale degli smartphone più venduti in assoluto.

In particolare, l’iPhone 14 Pro Max è al primo posto come smartphone più venduto con 26,5 milioni di modelli spediti, a seguire iPhone 14 Pro con 21 milioni di unità. Entrambi i modelli hanno un costo molto elevato. Parliamo di un prezzo che oscilla tra i 1489,00 euro e 2139,00 euro per il primo e tra 1339,00 euro e 1989,00 euro per il secondo.

Per quanto riguarda la classifica non finisce qui. Al terzo posto abbiamo infatti sempre un modello Apple, l’iPhone 14 con 16,5 milioni di pezzi venduti e a seguire l’iPhone 13 con 15,5 milioni. Dobbiamo aspettare solo il quarto posto per spodestare l’egemonia di Apple con il Galaxy A14 dell’azienda sudcoreana Samsung con 12,4 milioni. Anche il sesto posto è di un modello Android, il Galaxy S23 Ultra con 9,6 milioni di vendite.