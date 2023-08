Smartphone, così si smaltisce un dispositivo vecchio nel rispetto della natura

Molti di noi hanno vecchi cellulari che giacciono inutilizzati in un cassetto. Ma come dovremmo smaltirli correttamente? La risposta non è semplicemente gettarli nella spazzatura. Questi dispositivi contengono batterie al litio, che possono avere un impatto negativo sull’ambiente se non smaltite correttamente.

Smartphone: mille modi per non inquinare

I cellulari non dovrebbero mai essere gettati nell’indifferenziata. Invece, dovrebbero essere portati in un centro di raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) o in un’isola ecologica comunale. Questi centri sono attrezzati per smaltire correttamente i rifiuti elettronici, prevenendo la liberazione di sostanze tossiche nelle discariche. In alternativa, molti negozi di elettronica sono obbligati a ritirare vecchi dispositivi, offrendo un servizio conveniente per i consumatori.

Prima di smaltire un cellulare, è essenziale cancellare tutte le informazioni personali. Questo può essere fatto eseguendo un reset del dispositivo. Inoltre, ci sono servizi come Amazon ReCommerce che offrono ai consumatori la possibilità di rottamare i loro vecchi smartphone in cambio di denaro. Il valore del dispositivo viene determinato in base a una serie di criteri e, una volta accettata l’offerta, il dispositivo può essere spedito e il consumatore riceverà un pagamento.

Se il tuo vecchio cellulare è ancora funzionante, potresti considerare la possibilità di donarlo. Ci sono molte iniziative benefiche che accettano donazioni di cellulari. Ad esempio, la Campagna JGI Italia per il Riciclo dei Cellulari usati incoraggia le persone a donare i loro vecchi dispositivi. Questi cellulari vengono poi riciclati e i proventi vengono utilizzati per sostenere progetti benefici, come la conservazione dell’habitat degli scimpanzé o la promozione dell’istruzione in Africa.

Infine, un altro modo per dare nuova vita ai vecchi cellulari è considerare il mercato degli smartphone ricondizionati. Questi dispositivi sono stati riparati e testati per garantire che funzionino come nuovi. Acquistare un dispositivo ricondizionato non solo risparmia denaro, ma riduce anche l’impatto ambientale associato alla produzione di nuovi dispositivi.